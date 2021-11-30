Кого сыграла Галина Стаханова в «Девчатах»?

Наш ответ:

В фильме «Девчата» Галина Стаханова сыграла эпизодическую роль Гали, Катиной подруги, которая едет в поезде. Это было первое появление Стахановой на экране, в следующий раз она попала в кино в 1971 году – исполнила крохотную роль медсестры в трагикомедии Ролана Быкова «Телеграмма». Галину Стаханову по праву можно назвать «королевой эпизода» – несмотря на то что большинство ее персонажей появлялись на экране на считаные минуты, они непременно запоминались зрителю. К сожалению, детство и юность Стахановой, пришедшиеся на послевоенные годы, были трудными. Она рано начала работать, чтобы помогать матери, и, хотя всегда мечтала о сцене, актерского образования так и не получила. Тем не менее Стаханова была востребована в народном театре, в кино и рекламе.