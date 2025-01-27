Когда выйдет фильм "Острые козырьки"?

Наш ответ:

«Острые козырьки» - один из главных телесериалов современности, который завершился несколько лет назад. В 2025 году на Netflix выйдет полнометражное продолжение истории, покорившей сердца миллионов. Главную роль в сериале вновь исполнил Киллиан Мерфи, который поделит экран с Барри Кеоганом и другими британскими суперзвездами.



Напомним, о чем шла речь в оригинале. Британский сериал рассказывает о криминальном Бирмингеме 1920-х годов, где семья Шелби становится одной из самых влиятельных и опасных бандитских группировок. После войны они наживают состояние на грабежах и азартных играх, а их отличительной чертой становятся лезвия, спрятанные в козырьках кепок. История о власти, жестокости и амбициях раскрывает внутреннюю жизнь легендарной банды.