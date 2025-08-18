Наш ответ:

«Мир Юрского периода» — продолжение культового блокбастера Стивена Спилберга, которое появилось на экранах в 2015 году.

Синопсис гласит:

Толпы посетителей стекаются, чтобы полюбоваться на «Мир Юрского периода», однако безобидное на первый взгляд шоу с динозаврами способно обернуться смертельной опасностью.

Какой возрастной рейтинг у фильма «Мир Юрского периода»?

В РФ у фильма «Мир Юрского периода» 18+, тогда как в США — PG-13.

Каким получился фильм

Сразу после премьеры картина громко заявила о себе, установив несколько рекордов в истории современного кинематографа. Уже в первый уик-энд в США фильм собрал 208,8 миллиона долларов, сумев превзойти рекорд «Мстителей» более чем на миллион. Общие мировые сборы за те же выходные достигли 315,6 миллиона, что сделало проект Колина Треворроу настоящим феноменом проката.

Успех сопровождался и благосклонностью критиков: на Rotten Tomatoes лента получила 72 % положительных рецензий (358 обзоров, средний балл 6,7 из 10), тогда как на Metacritic итог оказался более сдержанным — 59 из 100 на основе 49 публикаций, что говорит о смешанных или умеренно положительных оценках. Несмотря на это, зрительский интерес оказался колоссальным.

На волне популярности студия запустила два прямых продолжения, однако они уже не смогли повторить масштабного триумфа оригинала и были встречены публикой значительно холоднее.