Какое ограничение по возрасту у фильма «12 лет рабства»?

Наш ответ:

«12 лет рабства» — американская историческая драма на основе реальных событий, вышедшая в 2013 году и завоевавшая три премии «Оскар», включая награду в категории «Лучший фильм».

Какое возрастное ограничение у фильма?

Просмотр картины разрешен зрителям старше 18 лет — с таким ярлыком состоялся релиз в российских кинотеатрах. Прокатом занималась компания «Централ Партнершип». В Северной Америке «12 лет рабства» получил возрастное ограничение R — «лица, не достигшие 16-летнего возраста, допускаются на сеанс только в присутствии родителей».

О чем фильм