Какое ограничение по возрасту у фильма «12 лет рабства»?

Олег Скрынько 14 августа 2025 Дата обновления: 14 августа 2025
Наш ответ:

«12 лет рабства» — американская историческая драма на основе реальных событий, вышедшая в 2013 году и завоевавшая три премии «Оскар», включая награду в категории «Лучший фильм».

Какое возрастное ограничение у фильма?

Просмотр картины разрешен зрителям старше 18 лет — с таким ярлыком состоялся релиз в российских кинотеатрах. Прокатом занималась компания «Централ Партнершип». В Северной Америке «12 лет рабства» получил возрастное ограничение R — «лица, не достигшие 16-летнего возраста, допускаются на сеанс только в присутствии родителей».

О чем фильм

Действие разворачивается в XIX веке. В центре сюжета — чернокожий американец Соломон Нортап. Это образованный музыкант и фермер, который случайно попадает в плен к работорговцам из южных штатов. На протяжении более десятка лет он вынужден тяжело трудиться, снося оскорбления и издевательства. Картина основана на мемуарах Нортапа.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

12 лет рабства
12 лет рабства драма, исторический, биография
2013, США / Великобритания
7.0
