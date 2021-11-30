Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Как звали ручного ворона в «Кавказской пленнице»?

Как звали ручного ворона в «Кавказской пленнице»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Ворон из «Кавказской пленницы» носил символическую кличку Гамлет. Леонид Гайдай крайне ответственно подходил к съемкам братьев наших меньших, лично выбирал животных и птиц, которые должны были появиться в кадре. Внимательные зрители, хорошо знакомые с фильмографией советского режиссера, не могли не заметить его пристрастие к черным кошкам. «Бриллиантовая рука» (1968), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Не может быть!» (1975) – во всех этих картинах черные коты играют немаловажную роль. Также Гайдай сам работал с животными, чтобы добиться в кадре нужного эффекта. Например, в новелле «Наваждение» из «Операции «Ы» Шурик и Лида, увлеченные чтением конспектов, спокойно проходят мимо злого бульдога.

Глядя им вслед, пес как будто пожимает плечами – это Гайдай, лежа на спине, приподнимал боксеру передние лапы.

 

