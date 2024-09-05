Как снимали фильм «Вышка»?

Наш ответ:

«Вышка» — британо-американский триллер, вышедший в прокат в августе 2022 года. При бюджете в размере $3 млн фильм собрал в мировом прокате свыше $17 млн, а также стал хитом стрим-сервиса Netflix. Этот успех побудил создателей запустить в разработку сиквел.



Картина была снята в июне 2020 года недалеко от города Палмдейл, штат Калифорния, США. По заказу британской кинокомпании Tea Shop Pruductions там на холме высотой около 30 метров была возведена башня для обеспечения ложной перспективы. Все остальные художественные элементы были добавлены на этапе постпроизводства. Несмотря на то, что «Вышка» стала одним из первых фильмов, вышедших во время пандемии COVID-19, съемочная команда столкнулась с более серьезными проблемами, чем вирус. Так, съемки пришлось прервать на один день, поскольку вследствие редкой в этих местах грозы башню заполонили муравьи. Также создатели фильм, чтобы соответствовать прокатному рейтингу PG-13, прибегли к технологии deep fake, исключив с ее помощью звучащие из уст главных героинь ругательства. Это помогло сэкономить полмиллиона долларов, которые потребовались бы для пересъемок отдельных сцен.