Где снимали "Ущелье"?

Наш ответ:

«Ущелье» - научно-фантастическая мелодрама производства Apple. Кинокартина создавалась на территории Лондона в 2023 году, тогда как премьера состоялась 14 февраля 2025 года, то есть на День Святого Валентина.



Напомним о том, какие события происходят в фильме. Бывший морпех и снайпер элитного класса Ливай, потерявший смысл жизни, принимает предложение на секретное задание — год провести в полном одиночестве на сторожевой башне у края огромного ущелья. На противоположной стороне в такой же башне находится литовская снайперша Драса. Их миссия, установленная ещё во времена холодной войны, — следить, чтобы из густого тумана не выбрались жуткие «полые люди». По правилам им запрещено общаться, но, несмотря на запрет, Ливай и Драса вскоре находят способ связаться и неожиданно влюбляются друг в друга.