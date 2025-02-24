Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали "Ущелье"?

Где снимали "Ущелье"?

Олег Скрынько 24 февраля 2025 Дата обновления: 24 февраля 2025
Наш ответ:

«Ущелье» - научно-фантастическая мелодрама производства Apple. Кинокартина создавалась на территории Лондона в 2023 году, тогда как премьера состоялась 14 февраля 2025 года, то есть на День Святого Валентина.

Напомним о том, какие события происходят в фильме. Бывший морпех и снайпер элитного класса Ливай, потерявший смысл жизни, принимает предложение на секретное задание — год провести в полном одиночестве на сторожевой башне у края огромного ущелья. На противоположной стороне в такой же башне находится литовская снайперша Драса. Их миссия, установленная ещё во времена холодной войны, — следить, чтобы из густого тумана не выбрались жуткие «полые люди». По правилам им запрещено общаться, но, несмотря на запрет, Ливай и Драса вскоре находят способ связаться и неожиданно влюбляются друг в друга.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ущелье
Ущелье боевик, мелодрама
2025, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше