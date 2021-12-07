Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Весна на Заречной улице»?

Где снимали фильм «Весна на Заречной улице»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Художественный фильм Марлена Хуциева и Феликса Миронера снимался преимущественно в Запорожье. Главными локациями стали заводы «Запорожсталь» и «Днепроспецсталь». Специально для съемок исполнитель главной роли Николай Рыбников научился варить сталь, поэтому все действия в кадре выполнял самостоятельно. Роль вечерней школы, в которой Саша Савченко познакомился с Татьяной Левченко, сыграла местная школа № 47. Сейчас в ней располагается спортивная школа. Сохранились до наших дней и другие съемочные объекты – городской Дом культуры и многоэтажный дом, расположенный на площади Маяковского.

Также часть сцен была снята в Одессе.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Нина Иванова
Николай Рыбников
Николай Рыбников
Владимир Гуляев
Владимир Гуляев
Vladimir Guliayev
Валентина Пугачева
Геннадий Юхтин
Gennady Yukhtin
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше