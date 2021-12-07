Где снимали фильм «Весна на Заречной улице»?

Художественный фильм Марлена Хуциева и Феликса Миронера снимался преимущественно в Запорожье. Главными локациями стали заводы «Запорожсталь» и «Днепроспецсталь». Специально для съемок исполнитель главной роли Николай Рыбников научился варить сталь, поэтому все действия в кадре выполнял самостоятельно. Роль вечерней школы, в которой Саша Савченко познакомился с Татьяной Левченко, сыграла местная школа № 47. Сейчас в ней располагается спортивная школа. Сохранились до наших дней и другие съемочные объекты – городской Дом культуры и многоэтажный дом, расположенный на площади Маяковского.
Также часть сцен была снята в Одессе.
Авторизация по e-mail