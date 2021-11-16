Где снимали фильм «Родня» (1981) с Мордюковой?

Наш ответ:

Фильм «Родня» 1981 года снимался в городе Днепропетровске, съемки проходили в двух городских парках, им. Чкалова и им. Шевченко, а также в ресторане «Маяк». На Южном вокзале города снимали сам вокзал и сцены в вагоне, где Мария Коновалова встречает попутчика. Сцену пляски Стасика и его тещи Марии Коноваловой снимали в ресторане гостиницы «Рассвет» возле парка им. Шевченко. После съемок этой сцены Мордюкову увезли в инфарктное отделение больницы Красного Креста, где она пролежала несколько дней. Днепропетровск был выбран потому, что там жил родной брат сценариста Виктора Мережко – Юрий.