Где снимали фильм «Подольские курсанты»?

Сама идея производства фильма о подвиге Подольских курсантов, которые в течение недели сдерживали многократно превосходящие их силы противника в битве за Москву во время Великой Отечественной войны, принадлежит депутату Вячеславу Фетисову: во время своего визита в Подольск знаменитый хоккеист побывал в Музее подольских курсантов и был впечатлен их историей. Снимать эту картину было решено здесь же, в Подольске, где разворачивается экспозиция фильма. Что касается основных эпизодов ведения боевых действий, их снимали в селе Ильинское в Московской области, то есть в том самом месте, где эти события разворачивались в 1941 году. Некоторые досъемки были проведены в Калуге, на студии «Военфильм».

Кроме того, в местных музеях съемочной группе удалось выпросить настоящую военную технику и оружие.