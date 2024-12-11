Где снимали фильм «Один дома 3»?

Наш ответ:

«Один дома 3» — третья часть в рамках семейной комедийной франшизы «Один дома». В отличие от первых двух фильмов, триквел повествует не о Кевине Маккаллистере, а о другом мальчике — 8-летнем Алексе Прюите. Как и Кевин, он вынужден в одиночку защищать свой дом от бандитов. На этот раз злодеев не двоеЮа больше. Охотятся они за ценным чипом, который случайно оказался в радиоуправляемой машинке Алекса. Съемки фильма начались 2 декабря 1996 года, а завершились 22 марта 1997 года. Творческая команда работала в Чикаго и городе Эванстон, штат Иллинойс. Сцены, действие которых разворачивается в аэропорту, были отсняты в Международном аэропорту О’Хара.