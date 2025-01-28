Где снимали фильм «Носферату»?

«Носферату» — готическая картина Роберта Эггерса, вышедшая в зарубежный прокат 25 декабря 2024 года. Фильм представляет собой ремейк шедевра немецкого экспрессионизма «Носферату, симфония ужаса» (1922). Съемки новой версии проходили в Праге на знаменитой студии Barrandov. Некоторые экстерьерные съемки имели место в Румынии. Также локациями стали замок Рожмитал-под-Тршемшином (Чехия), построенный в XIII веке, и чешский Дом инвалидов — это грандиозный комплекс построек эпохи барокко в пражском районе Карлин. В качестве внешнего вида замка Орлока в фильме фигурирует Замок Корвинов (Трансильвания, Румыния).
