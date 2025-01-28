Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Носферату»?

Где снимали фильм «Носферату»?

Олег Скрынько 28 января 2025 Дата обновления: 28 января 2025
Наш ответ:

«Носферату» — готическая картина Роберта Эггерса, вышедшая в зарубежный прокат 25 декабря 2024 года. Фильм представляет собой ремейк шедевра немецкого экспрессионизма «Носферату, симфония ужаса» (1922). Съемки новой версии проходили в Праге на знаменитой студии Barrandov. Некоторые экстерьерные съемки имели место в Румынии. Также локациями стали замок Рожмитал-под-Тршемшином (Чехия), построенный в XIII веке, и чешский Дом инвалидов — это грандиозный комплекс построек эпохи барокко в пражском районе Карлин. В качестве внешнего вида замка Орлока в фильме фигурирует Замок Корвинов (Трансильвания, Румыния).

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше