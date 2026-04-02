Где снимали фильм "На помощь!"?

«На помощь!» — фильм ужасов, одним из главных героев которого стал живописный остров, напоминающий локацию из шоу «Последний герой». Рассказываем, где его снимали.

Где осуществлялись съемки картины

Фильм «На помощь!» снимали в нескольких живописных локациях. Съёмки фильма проходили сразу на трёх континентах, но основной упор сделали на Австралию и Таиланд. Творческая группа работала в Сиднее, на Пхукете и на нескольких небольших островах рядом с ним. Часть сцен позже досняли в Лос-Анджелесе.



В Австралии выбрали главную студию Сиднея — Disney Studios Australia. Это площадка, где можно построить практически любую природную среду: от джунглей до пустыни.



В Таиланде съёмочная группа предпочла снимать «вживую», на реальной натуре: в ход пошли сам Пхукет, соседние острова и знаменитые бухты. Например, в кадр попал остров Джеймса Бонда (ещё называют Као Пинг Кан) — тот самый, где полвека назад снимали «Человека с золотым пистолетом». А также живописный Пхи-Пхи с его бухтой Майя-Бэй — без этого места редко обходятся съёмки в тех краях.