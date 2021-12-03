Где снимали фильм «Ключи от неба»?

Советскую кинокомедию о похождениях рядового Семена Лагоды снимали в нескольких городах – Житомире, Киеве, Ленинграде, Феодосии и Судаке. Интересно, что необычное имя главного героя – вовсе не плод фантазии сценаристов, а имя реального человека. Персонажа назвали в честь пулеметчика Семена Лагоды, геройски погибшего во время военного столкновения с японцами. Режиссером художественной картины выступил Виктор Иванов, снявший также фильмы «За двумя зайцами» (1961), «Ни пуха ни пера» (1973), «Снежная свадьба» (1980).
А для Александра Ленькова роль рядового Лагоды стала первой главной в кинокарьере.
