Где снимали фильм «Ключи от неба»?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

Советскую кинокомедию о похождениях рядового Семена Лагоды снимали в нескольких городах – Житомире, Киеве, Ленинграде, Феодосии и Судаке. Интересно, что необычное имя главного героя – вовсе не плод фантазии сценаристов, а имя реального человека. Персонажа назвали в честь пулеметчика Семена Лагоды, геройски погибшего во время военного столкновения с японцами. Режиссером художественной картины выступил Виктор Иванов, снявший также фильмы «За двумя зайцами» (1961), «Ни пуха ни пера» (1973), «Снежная свадьба» (1980).

А для Александра Ленькова роль рядового Лагоды стала первой главной в кинокарьере.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Александр Леньков
Александр Леньков
Alexander Lenkov
Валерий Бессараб
Valeriy Bessarab
Генрих Осташевский
