Где снимали фильм «Дом у дороги»?

Наш ответ:

Съемки боевика «Дом у дороги» (2024) с Джейком Джилленхолом и Конором Макгрегором прошли преимущественно в Доминиканской Республике. Также в фильме появляется Семимильный мост, находящийся на архипелаге Флорида-Кис в штате Флорида, США. Сцена UFC-боя при участии персонажа Джилленхола была отснята в Лас-Вегасе.



«Дом у дороги» является переосмыслением одноименной картины 1989 года, главную роль в которой сыграл Патрик Суэйзи. Тогда как действие оригинального «Дома у дороги» разворачивается в Миссури, события ремейка были перенесены во Флорида-Кис, где климат тропический. При этом основной сюжет был сохранен. Неприкаянный Далтон Элвуд в исполнении Джилленхола бежит от своего темного прошлого и устраивается вышибалой в придорожное кафе. Затем он вступает в конфликт с местной бандой во главе с мафиози по имени Нокс (Магкрегор), который недавно вышел из тюрьмы.