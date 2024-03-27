Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где снимали фильм «Дом у дороги»?

Олег Скрынько 27 марта 2024 Дата обновления: 27 марта 2024
Наш ответ:

Съемки боевика «Дом у дороги» (2024) с Джейком Джилленхолом и Конором Макгрегором прошли преимущественно в Доминиканской Республике. Также в фильме появляется Семимильный мост, находящийся на архипелаге Флорида-Кис в штате Флорида, США. Сцена UFC-боя при участии персонажа Джилленхола была отснята в Лас-Вегасе.

«Дом у дороги» является переосмыслением одноименной картины 1989 года, главную роль в которой сыграл Патрик Суэйзи. Тогда как действие оригинального «Дома у дороги» разворачивается в Миссури, события ремейка были перенесены во Флорида-Кис, где климат тропический. При этом основной сюжет был сохранен. Неприкаянный Далтон Элвуд в исполнении Джилленхола бежит от своего темного прошлого и устраивается вышибалой в придорожное кафе. Затем он вступает в конфликт с местной бандой во главе с мафиози по имени Нокс (Магкрегор), который недавно вышел из тюрьмы.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дом у дороги
Дом у дороги боевик, триллер
2024, США
7.0
