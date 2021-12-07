Где снимали фильм «Будулай»?

Наш ответ:

Фильм «Цыган», в котором роль Будулая исполнил Михай Волонтир, снимался в хуторе Пухляковском Ростовской области. Именно в этом месте жил и умер Анатолий Калинин – автор романа, легшего в основу картины. Местные жители с удовольствием помогали съемочной группе всем необходимым и снимались в массовке. А дом-курень, в котором жила героиня Клары Лучко, стал местной достопримечательностью. Впрочем, еще до съемок колоритное строение приковывало к себе внимание гостей хутора – еще бы, ведь оно было построено в XIX веке.