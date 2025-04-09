Меню
Где снимали фильм "Батя 2: Дед" (2025)?

Олег Скрынько 9 апреля 2025 Дата обновления: 9 апреля 2025
Наш ответ:

«Батя 2: Дед» — на сегодняшний день главный кинохит 2025 года в российских кинотеатрах. Съемочный процесс длился два месяца и охватил Москву, Подмосковье и Пермский край. Ключевой деревенской локацией стало живописное село Кын, расположенное примерно в 250 километрах от Перми — именно там проходили съёмки большинства сцен, связанных с деревней.

Напомним вам сюжет сиквела. В разгар развода с женой Макс возвращается мыслями в детство — в то лето, когда родители, находясь на грани расставания, отправили его к деду-фронтовику в деревню. Тогда суровый, но справедливый дед стал для мальчика не только наставником и защитником, но и настоящим другом. Он был рядом, когда Макс попадал в переделки, участвовал в его шалостях и незаметно помогал справляться с трудностями взросления.

