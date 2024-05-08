Меню
Где снимали "Аватар"?

Олег Скрынько 8 мая 2024 Дата обновления: 8 мая 2024
Наш ответ:

Основная часть съемок, в основном проводившаяся в Лос-Анджелесе и Веллингтоне, столице Новой Зеландии, началась в апреле 2007 года. Для создания пейзажа парящих гор Аллилуйя дизайнеры вдохновлялись "множеством различных горных формаций, в основном карстовыми известняковыми образованиями в Китае". По словам художника-постановщика Дилана Коула, вид фантастических парящих скал был вдохновлен горной грядой Хуаншань в Китае. Кэмерон также отметил влияние китайских горных вершин. В январе 2010 года самая высокая скала (1080 метров) в национальном лесном парке Чжанцзяцзе в Китае была официально переименована в "гору Аватар-Аллилуйя" в честь фильма.

Премьера новаторской кинокартины Кэмерона состоялась в Лондоне 10 декабря 2009 года, после чего блокбастер вышел в мировой прокат, побив множество кассовых рекордов и возымев статус одного из самых новаторских фильмов в мировой истории.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Аватар
Аватар боевик, фантастика, триллер
2009, США
8.0
Комментарии
Написать отзыв
lfe36347 12 ноября 2024, 16:54
😱😱😱
12 ноября 2024, 16:54 Ответить
