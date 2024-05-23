Когда выйдет продолжение сериала "Постучись в мою дверь в Москве"?

«Постучись в мою дверь в Москве» — российская адаптация популярного турецкого романтического сериала, завоевавшего сердца зрителей по всему миру. Премьера отечественной версии состоялась 12 февраля 2024 года, а последняя на сегодняшний день серия вышла 23 мая 2024 года. Вопреки ожиданиям зрителей, предполагавших, что российский ремейк будет короче оригинала, 60-я серия не приблизила их к развязке сюжета. Это означает, что история будет продолжена, но точная дата выхода новых серий пока не объявлена.
В сериале рассказывается о столичной студентке, которая грезит карьерой дизайнера-флориста. Но из-за богача Сергея Градского ее степендию аннулируют. Девушка мечтала отомстить зазнавшемуся архитектору, но в итоге в него влюбилась. Российская версия идет в ногу с турецким оригиналом: основные события остаются прежними, меняются лишь детали и некоторые черты персонажей. «Постучись в мою дверь в Москве», достигнув 60-й серии, прерывается примерно на середине.
Авторизация по e-mail