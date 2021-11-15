Где именно в Москве снимали «Джентльменов удачи» 1971 года?

Многие сцены фильма «Джентльмены удачи» были сняты в районе проспекта Вернадского и его окрестностях, поскольку режиссер картины жил в нашей округе и очень любил эти места. Детский сад располагался по адресу Удальцова, 31. Дом на проспекте Вернадского, 49, в котором жил Трошкин, находился от детсада буквально в 200 метрах, однако показано, что главный герой добирался до него на общественном транспорте. Памятник, который уголовник Косой называет «мужиком в пиджаке», – это памятник Лермонтову напротив метро «Красные ворота».
Дачу профессора археологии снимали в Серебряном Бору, а «сыграла» ее дача одного из членов съемочной группы.
Авторизация по e-mail