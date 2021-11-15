Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Где именно в Москве снимали «Джентльменов удачи» 1971 года?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

Многие сцены фильма «Джентльмены удачи» были сняты в районе проспекта Вернадского и его окрестностях, поскольку режиссер картины жил в нашей округе и очень любил эти места. Детский сад располагался по адресу Удальцова, 31. Дом на проспекте Вернадского, 49, в котором жил Трошкин, находился от детсада буквально в 200 метрах, однако показано, что главный герой добирался до него на общественном транспорте. Памятник, который уголовник Косой называет «мужиком в пиджаке», – это памятник Лермонтову напротив метро «Красные ворота».

Дачу профессора археологии снимали в Серебряном Бору, а «сыграла» ее дача одного из членов съемочной группы.

Джентльмены удачи
Джентльмены удачи криминал, комедия
1971, СССР
8.0
