Где дача Саахова в фильме «Кавказская пленница»?

Где дача Саахова в фильме «Кавказская пленница»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Дачу Саахова снимали в Алуште, в достаточно скромном домике на улице 15 апреля. Найти то самое здание можно справа от средневековой башни Ашага-Куле. Кстати, Владимир Этуш поначалу отказывался от роли Саахова – несколькими годами ранее он играл кавказца в ленте «Время летних отпусков» и опасался, что персонажи получатся чересчур похожими. Однако Гайдай сумел убедить актера сниматься. В интервью Этуш рассказывал, что некоторые жесты, мимику, интонации позаимствовал у своего знакомого с Кавказа. На премьере «Кавказской пленницы» Владимир Абрамович переживал, что друг все поймет и обидится.

Но все вышло наоборот, товарищ не узнал себя в персонаже, а после просмотра картины хвалил ее и говорил, что в свое время был знаком с такими «товарищами Сааховыми».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика комедия
1966, СССР
8.0
