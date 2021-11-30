Где дача Саахова в фильме «Кавказская пленница»?

Наш ответ:

Дачу Саахова снимали в Алуште, в достаточно скромном домике на улице 15 апреля. Найти то самое здание можно справа от средневековой башни Ашага-Куле. Кстати, Владимир Этуш поначалу отказывался от роли Саахова – несколькими годами ранее он играл кавказца в ленте «Время летних отпусков» и опасался, что персонажи получатся чересчур похожими. Однако Гайдай сумел убедить актера сниматься. В интервью Этуш рассказывал, что некоторые жесты, мимику, интонации позаимствовал у своего знакомого с Кавказа. На премьере «Кавказской пленницы» Владимир Абрамович переживал, что друг все поймет и обидится.