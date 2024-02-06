Что за птица в мультфильме "Мальчик и птица"?

Наш ответ:

В анимационном фильме Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" одним из персонажей является зубастая, говорящая цапля, которая оказывается злым волшебником, живущим неподалеку от главного героя Махито в заброшенной башне.

Мать Махито погибает в результате бомбардировки токийского госпиталя во время Второй мировой войны. Год спустя мальчик с отцом переезжают в загородное поместье бабушки Махито, которая ожидает ребенка от отца мальчика и должна выйти замуж за него.

Махито неохотно общается с мачехой и бабушками-служанками в доме. Он также не может найти друзей в школе, и одноклассники постоянно нападают на него после уроков. Цапля пытается соблазнить Махито предложением отвезти его к его матери. Мальчик не сразу соглашается, но в конце концов приходит к волшебнику, так как мачеха ушла туда. Зайдя в башню, Махито попадает в загробный мир, состоящий из нескольких уровней. Теперь ему нужно преодолеть множество препятствий, чтобы, наконец, поговорить с матерью, с которой он не успел попрощаться.