Чем закончится фильм "Из глубины"?

Наш ответ:

Сюжет фильма "Из глубины" необычен тем, что объединяет сразу несколько различных страхов - это редкость. В данном случае, пассажирский самолет оказывается на дне Тихого океана, окруженный акулами. Этот триллер представляет собой одну из немногих по-настоящему интересных работ последнего времени, во время просмотра которой зрители сопереживают героям и думают, каким образом им удастся выбраться. Режиссеры регулярно ставят своих персонажей в критические ситуации, которые могут либо завершить их жизненный путь, либо помочь им продолжить борьбу за выживание.

"Из глубины" представляет новый формат survive-хорроров, где герои оживают, а не выглядят как марионетки. Режиссерам удалось создать увлекательный сюжет, которому неисследованных перспектив в киноиндустрии, благодаря чему фильм захватывает зрителя и не отпускает до самого конца. В конечном итоге, спасти себя удается лишь троим персонажам фильма.