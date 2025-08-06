Чем закончился фильм "Формула 1"?

Наш ответ:

«Формула 1» - один из главных фильмов 2025 года, который сразу стал хитом в США и по всему миру. Рассказываем, чем завершился блокбастер.



Сонни временно отстраняют от гонок из-за старой травмы, но после конфликта с хитроумным директором Питером он всё же возвращается, чтобы принять участие в финальном этапе в Абу-Даби. FIA снимает обвинения с технического директора Кейт, и команда APXGP снова допускается к старту. В гонке Джошуа выходит в лидеры, но контакт с Хэмилтоном и Леклером мешает ему удержать позицию. После столкновения Сонни с Джорджем Расселлом объявляют красный флаг, и оба гонщика получают шанс вернуться в борьбу. В финале Сонни жертвует своей победой, чтобы отвлечь Хэмилтона от Джошуа, но в итоге именно он первым пересекает финиш. Победа спасает команду от краха. Джошуа остаётся, Сонни уходит на покой, но намекает на новые приключения.