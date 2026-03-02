Оповещения от Киноафиши
Сколько серий в аниме «Магическая битва»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 2 марта 2026 Дата обновления ответа: 2 марта 2026

«Магическая битва» — аниме-сериал, в котором сочетаются фэнтези, боевик и хоррор. Проект основан на одноименно манге Гэгэ Акутами. Первый сезон экранизации вышел в 2021 году, второй — в 2023 году, а третий — 9 января 2026 года.

Сколько серий включает аниме?

Первый сезон насчитывает 24 эпизода, второй — 23, а третий, выходящий в настоящее время, пока насчитывает 9 эпизодов. Ожидается, что всего в третьем сезоне будет 24–26 серий. Кроме того, франшиза включает полнометражный приквел «Магическая битва 0. Фильм» (2021).

О чем сериал

Действие разворачивается в мире, где демоны питаются людьми. Некогда самый сильных из демонов был побежден, а части его тела оказались в разных уголках мира. Тот, кому удастся их собрать, получит неограниченную власть. Главным героем выступает парень Юдзи Итадори, который ухаживает за больным дедушкой и записывается в оккультный клуб. В дальнейшем он оказывается вовлечен в борьбу за судьбу человечества.

