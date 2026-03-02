Сколько серий в аниме «Магическая битва»?

«Магическая битва» — аниме-сериал, в котором сочетаются фэнтези, боевик и хоррор. Проект основан на одноименно манге Гэгэ Акутами. Первый сезон экранизации вышел в 2021 году, второй — в 2023 году, а третий — 9 января 2026 года.

Сколько серий включает аниме?

Первый сезон насчитывает 24 эпизода, второй — 23, а третий, выходящий в настоящее время, пока насчитывает 9 эпизодов. Ожидается, что всего в третьем сезоне будет 24–26 серий. Кроме того, франшиза включает полнометражный приквел «Магическая битва 0. Фильм» (2021).

О чем сериал