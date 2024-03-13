Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Кто придумал аниме?

Кто придумал аниме?

13 марта 2024
Наш ответ:

История аниме восходит к началу ХХ века, когда в Японии возник интерес к мультипликационным техникам, изобретенным в других странах. Старейшее из известных аниме было создано ориентировочно в 1907 году. Это короткий фильм, в котором мальчик пишет иероглифы. Регулярно аниме длительностью от 1 до 5 минут начали выходить в 1917 году. Их создавали в основном поклонники иностранной анимации.

В период немого кино в Японии появились первые профессиональные аниматоры. К ним принадлежат, например, Дэкотэн Симокава, Дзюнъити Коти и Санаэ Ямамото. Следующее поколение авторов аниме возникло незадолго до Второй мировой войны. Также расширилась тематика фильмов. Если ранее преобладали сюжеты из японского фольклора, то постепенно инициативу перехватила ориентация на западную культуру.

В начале 1960-х вышел первый аниме-сериал. В дальнейшем количество аниме неуклонно росло. В 1970-х начал творить Хаяо Миядзаки и другие известные авторы. На 1980-е пришелся «Золотой век» аниме и манги. В 1990-е и 2000-е началась экспансия аниме за пределы Японии.

