Кто отец Рудо в «Гачиакута»?

У Рудо два отца — приёмный и биологический, и это важный момент для понимания сюжета.

Приёмный отец Рудо — Регто (в некоторых переводах — Легто). Добрый и мудрый мужчина, который вырастил мальчика в трущобах Небесной тверди. Именно он подарил Рудо перчатки серии 3R, ставшие его дзинки. Регто был убит в начале истории, а Рудо ложно обвинили в этом преступлении и сбросили в Бездну.

Биологический отец — Альто Суребрек. По сюжету он был серийным убийцей и ещё до рождения сына был сброшен в Бездну за свои преступления. Именно из-за репутации отца Рудо и оказался в трущобах — в мире «Гачиакуты» потомки преступников живут отдельно от остального общества.

Так что если коротко: воспитал Рудо — Регто, а по крови его отец — Альто Суребрек. Обе фигуры играют ключевую роль в мотивации главного героя и в развитии сюжета.