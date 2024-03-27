Когда выйдет 4 сезон аниме "Добро пожаловать в класс превосходства"?

Наш ответ:

Дата выхода четвертого сезона аниме «Добро пожаловать в класс превосходства» на данный момент неизвестна, так как третий сезон подошел к концу только сейчас, 27 марта 2024 года.



«Добро пожаловать в класс превосходства» — популярное японское аниме, премьера которого состоялась в 2017 году. По сюжету старшая школа Кодо Икусэи – это престижное учебное заведение, где почти все выпускники успешно поступают в университеты или на высокооплачиваемые должности. Здесь ученики имеют свободу выбора в стиле причесок и аксессуаров, что создает впечатление райского места. Однако действительность оказывается иной: только отличники наслаждаются всеми преимуществами.



Киетака Аянокодзи, совершив грубую ошибку на вступительных экзаменах, был отклонен в класс D — группу для «отбросов», которых остальная школа издевается. Однако знакомство с одноклассниками Судзунэ Хорикитой и Кике Кусидой становится поворотным моментом в его жизни.