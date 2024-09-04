Как смотреть «Блич»?

Наш ответ:

«Блич» — популярное аниме-сериал в жанре сёнэн, повествующее о подростке по имени Итиго Куросаки, который способен видеть духов. В итоге он становится проводником душ в мир мертвых. Эта сага включает два сезона сериала (392 эпизода, включая филлеры) и четыре полнометражных аниме-фильма. Смотреть «Блич» можно в следующем порядке:

Сезон 1 (2004–2012)

Серии 1–9: арка «Временный синигами» (2004)

OVA-1 (2005)

Серии 10–20: арка «Временный синигами» (2004–2005)

Серии 21–32: арка «Сообщество душ: Проникновение» (2005)

Серия 33 (филлер)

Серии 34–41: арка «Сообщество душ: Проникновение» (2005)

Серии 42–49: арка «Сообщество душ: Спасение» (2005–2006)

Серия 50 (филлер)

Серии 51–63: арка «Сообщество душ: Спасение» (2005–2006)

OVA-2 (2006)

Полнометражный фильм «Блич: Воспоминания ни о ком» (2006)

Серии 64–91: филлерная арка «Баунто» (2006)

Серии 92–108: филлерная арка «Нападение баунто на Сообщество душ» (2006–2007)

Серия 109: арка «Нападение баунто на Сообщество душ» (2006–2007)

Серии 110–127: арка «Арранкары» (2007)

Серии 128–131 (филлеры)

Серии 132–137 (филлеры)

Серии 138–151: арка «Арранкары: Уэко Мундо» (2007)

Серии 152–167: арка «Арранкары: Жестокая борьба» (2007–2008)

Полнометражный фильм «Блич: Восстание алмазной пыли» (2007)

Серии 168–189: филлерная арка «Новый капитан Сюсукэ Амагай» (2008)

Сюжетные серии 190–203: арка «Арранкары против синигами» (2008–2009)

Серии 204–205 (филлеры)

Серии 206–212 серии: арка «Прошлое» (2009)

Серии 213–214 (филлеры)

Серии 215–229: арка «Арранкары: Фальшивый город Каракура» (2009)

Полнометражный фильм «Блич: Исчезая в темноту, я звала тебя» (2008)

Серии 228–229 (филлеры)

Серии 230–265: филлерная арка «Восстание Дзампакто» (2009–2010)

Серии 266–277: арка «Арранкары: Крушение» (2010–2011)

Серия 287 (филлер)

Серии 288–297: арка «Арранкары: Крушение» (2010–2011)

Серии 298–299 (филлеры)

Серии 300–302: арка «Арранкары: Крушение» (2010–2011)

Серии 303–305 (филлеры)

Серии 306–310: арка «Арранкары: Крушение» (2010–2011)

Серии 311–316 (филлеры)

Полнометражный фильм «Блич: Врата ада» (2010)

Серии 317–342: филлерная арка «Вторжение в Готэй 13» (2011)

Серии 343–354: арка «Потерянное удостоверение синигами» (2011–2012)

Серия 355 (филлер)

Серии 356–366: арка «Потерянное удостоверение синигами» (2011–2012)

Сезон 2 «Блич: Тысячелетняя кровавая война» (2022–…)

Серии 1–13: часть первая (2022)

Серии 14–26: часть вторая (2023)

Третья часть второго сезона выйдет осенью 2024 года. Ожидается, что всего во втором сезоне, разделенном на четыре части, будет 52 эпизода.