Как смотреть «Блич»?

Олег Скрынько 4 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Блич» — популярное аниме-сериал в жанре сёнэн, повествующее о подростке по имени Итиго Куросаки, который способен видеть духов. В итоге он становится проводником душ в мир мертвых. Эта сага включает два сезона сериала (392 эпизода, включая филлеры) и четыре полнометражных аниме-фильма. Смотреть «Блич» можно в следующем порядке:

Сезон 1 (2004–2012)

  • Серии 1–9: арка «Временный синигами» (2004)
  • OVA-1 (2005)
  • Серии 10–20: арка «Временный синигами» (2004–2005)
  • Серии 21–32: арка «Сообщество душ: Проникновение» (2005)
  • Серия 33 (филлер)
  • Серии 34–41: арка «Сообщество душ: Проникновение» (2005)
  • Серии 42–49: арка «Сообщество душ: Спасение» (2005–2006)
  • Серия 50 (филлер)
  • Серии 51–63: арка «Сообщество душ: Спасение» (2005–2006)
  • OVA-2 (2006)
  • Полнометражный фильм «Блич: Воспоминания ни о ком» (2006)
  • Серии 64–91: филлерная арка «Баунто» (2006)
  • Серии 92–108: филлерная арка «Нападение баунто на Сообщество душ» (2006–2007)
  • Серия 109: арка «Нападение баунто на Сообщество душ» (2006–2007)
  • Серии 110–127: арка «Арранкары» (2007)
  • Серии 128–131 (филлеры)
  • Серии 132–137 (филлеры)
  • Серии 138–151: арка «Арранкары: Уэко Мундо» (2007)
  • Серии 152–167: арка «Арранкары: Жестокая борьба» (2007–2008)
  • Полнометражный фильм «Блич: Восстание алмазной пыли» (2007)
  • Серии 168–189: филлерная арка «Новый капитан Сюсукэ Амагай» (2008)
  • Сюжетные серии 190–203: арка «Арранкары против синигами» (2008–2009)
  • Серии 204–205 (филлеры)
  • Серии 206–212 серии: арка «Прошлое» (2009)
  • Серии 213–214 (филлеры)
  • Серии 215–229: арка «Арранкары: Фальшивый город Каракура» (2009)
  • Полнометражный фильм «Блич: Исчезая в темноту, я звала тебя» (2008)
  • Серии 228–229 (филлеры)
  • Серии 230–265: филлерная арка «Восстание Дзампакто» (2009–2010)
  • Серии 266–277: арка «Арранкары: Крушение» (2010–2011)
  • Серия 287 (филлер)
  • Серии 288–297: арка «Арранкары: Крушение» (2010–2011)
  • Серии 298–299 (филлеры)
  • Серии 300–302: арка «Арранкары: Крушение» (2010–2011)
  • Серии 303–305 (филлеры)
  • Серии 306–310: арка «Арранкары: Крушение» (2010–2011)
  • Серии 311–316 (филлеры)
  • Полнометражный фильм «Блич: Врата ада» (2010)
  • Серии 317–342: филлерная арка «Вторжение в Готэй 13» (2011)
  • Серии 343–354: арка «Потерянное удостоверение синигами» (2011–2012)
  • Серия 355 (филлер)
  • Серии 356–366: арка «Потерянное удостоверение синигами» (2011–2012)

Сезон 2 «Блич: Тысячелетняя кровавая война» (2022–…)

  • Серии 1–13: часть первая (2022)
  • Серии 14–26: часть вторая (2023)

Третья часть второго сезона выйдет осенью 2024 года. Ожидается, что всего во втором сезоне, разделенном на четыре части, будет 52 эпизода.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Блич
Блич боевик, приключения, аниме , фэнтези
2004, Япония
0.0
