Как смотреть «Блич»?

«Блич» — популярное аниме-сериал в жанре сёнэн, повествующее о подростке по имени Итиго Куросаки, который способен видеть духов. В итоге он становится проводником душ в мир мертвых. Эта сага включает два сезона сериала (392 эпизода, включая филлеры) и четыре полнометражных аниме-фильма. Смотреть «Блич» можно в следующем порядке:
Сезон 1 (2004–2012)
Сезон 2 «Блич: Тысячелетняя кровавая война» (2022–…)
Третья часть второго сезона выйдет осенью 2024 года. Ожидается, что всего во втором сезоне, разделенном на четыре части, будет 52 эпизода.
Авторизация по e-mail