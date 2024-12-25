Меню
Почему в "Один дома 3" заменили актёров на других?

Почему в "Один дома 3" заменили актёров на других?

25 декабря 2024
Наш ответ:

В фильме «Один дома 3» другие актеры, потому что Маколей Калкин отказался участвовать в проекте. Актер объяснял это тем, что устал от роли Кевина и однотипных образов. К тому времени, когда в 1997 году начались съемки третьей части, ему было уже 17 лет, и он не мог больше играть ребенка.

Студия 20th Century Fox решила перезапустить франшизу, выбрав нового героя. Сценарий Джона Хьюза был адаптирован под восьмилетнего Алекса Прюитта, роль которого исполнил Алекс Д. Линц. Помимо смены главного героя, проект также лишился многих актеров и создателей оригинала. Ушли режиссер Крис Коламбус, актеры Джо Пеши и Дэниел Стерн, а также композитор Джон Уильямс.

Причины отказа Маколея Калкина от съемок в третьем фильме также связаны с личной ситуацией. После успеха первых двух частей, актер столкнулся с выгоранием и давлениями со стороны отца-менеджера. Его желание пожить нормальной жизнью стало основным фактором отказа.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Алекс Д. Линц

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Один дома 3
Один дома 3 криминал, комедия, семейный
1997, США
5.0
