Почему Михаил Галустян не озвучил «Кунг-фу Панду 4»?

Наш ответ:

В 2024 году в свет вышла четвертая полнометражная часть популярной анимационной франшизы «Кунг-фу Панда». Российские зрители привыкли, что главного героя По озвучивает звездный комик Михаил Галустян, однако в «Кунг-фу Панде 4» заглавный герой говорит на русском другим голосом. Дело в том, что новый мультик легально в России не вышел. Существует официальный дубляж, в котором По и другие персонажи были озвучены другими актерами. В этом варианте «Кунг-фу Панда 4» легально вышла в странах СНГ. Однако также есть альтернативная версия дубляжа от российской студии Red Head Sound, в которой По говорит именно голосом Галустяна. Кроме него, к своим знакомым ролям в этом варианте вернулись Александр Хотченков (Мастер Шифу), Олег Форостенко (Господин Пинг) и Владимир Антоник (Тай Лунг).