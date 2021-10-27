Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Почему актер Алексей Серебряков уехал в Канаду?

Елена Королева 27 октября 2021 Дата обновления: 27 октября 2021
Наш ответ:

Актер, известный зрителям по работам в фильмах «Афганский излом» (1991), «Штрафбат» (2004), «Левиафан» (2014), переехал в Канаду с семьей в 2012 году. В интервью Серебряков признавался, что его решение обусловлено желанием растить и воспитывать своих детей «гражданами мира», в доброжелательном и терпимом обществе. При этом сам Алексей не перестал работать с российскими режиссерами, он по-прежнему появляется в отечественных фильмах и сериалах и позиционирует себя как русский актер. Весной 2021 года в СМИ появились сообщения о том, что Серебряков, не имеющий канадского гражданства, вернулся в Россию.

В общении с прессой актер отметил, что, собственно, никуда не уезжал, а в Канаду вывез своих детей, чтобы дать им образование.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

