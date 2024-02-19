Кто жена Сильвестра Сталлоне?

Наш ответ:

Жена Сильвестра Сталлоне - это Дженнифер Флавин. Она американская актриса и модель, которая вышла замуж за Сильвестра Сталлоне в 1997 году. Они вместе воспитывают троих детей: дочерей Систин, Софию и Скарлет.

Дженнифер Флавин известна своим участием в мировых модельных показах и рекламных кампаниях, а также своими ролями в фильмах и на телевидении. Она также активно занимается благотворительной деятельностью и является преданным сторонником своего мужа.

Супружеская пара часто появляется вместе на красных ковровых мероприятиях, демонстрируя свою любовь и поддержку друг другу. Их брак считается одним из самых долгих и стабильных в Голливуде, что подтверждается их совместным путешествиями, появлениями в сми и другими мероприятиями.