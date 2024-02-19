Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Кто жена Сильвестра Сталлоне?

Кто жена Сильвестра Сталлоне?

Олег Скрынько 19 февраля 2024 Дата обновления: 19 февраля 2024
Наш ответ:

Жена Сильвестра Сталлоне - это Дженнифер Флавин. Она американская актриса и модель, которая вышла замуж за Сильвестра Сталлоне в 1997 году. Они вместе воспитывают троих детей: дочерей Систин, Софию и Скарлет.
Дженнифер Флавин известна своим участием в мировых модельных показах и рекламных кампаниях, а также своими ролями в фильмах и на телевидении. Она также активно занимается благотворительной деятельностью и является преданным сторонником своего мужа.
Супружеская пара часто появляется вместе на красных ковровых мероприятиях, демонстрируя свою любовь и поддержку друг другу. Их брак считается одним из самых долгих и стабильных в Голливуде, что подтверждается их совместным путешествиями, появлениями в сми и другими мероприятиями.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
«Сегодня ночью ушел к Создателю»: Тигран Кеосаян умер, сообщила Маргарита Симоньян
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше