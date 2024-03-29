Кто умер из актеров сериала «Полицейский с Рублевки»?

Наш ответ:

21 января 2024 года пришла новость о смерти Алексея Сдобнова, который сыграл в таких сериалах, как «Полицейский с Рублевки» и «Склифософский». О кончине актера сообщила продюсер Наталия Бочарова. 57-летний Сдобнов был обнаружен мертвым в своем автомобиле. Трагедия произошла в ночь с 12 на 13 января. Согласно СМИ, смерть наступила вследствие сердечной недостаточности.



Нет в живых еще нескольких исполнителей, задействованных в «Полицейском с Рублевки». Так, летом 2021 года в возрасте 32 лет умер Ростислав Гулбис, воплотивший Олега Елисеева. Причиной смерти стало обострение панкреатита, вызвавшее проблемы с почками и отек легких. 18-летий Егор Клинаев (сыграл в сериале Сашу) погиб в сентябре 2017 года. Он бросился помогать пострадавшим в результате ДПТ на МКАД, но был сбит проезжавшим мимо автомобилем. 55-летняя Ирина Цывина (сыграла завуча элитной школы) скончалась в апреле 2019 года по причине инфаркта. 52-летний Виталий Альшанский (сыграл в одной из серий фельдшера скорой помощи) умер в феврале 2021 года. Предполагается, что к летальному исходу привела сердечная недостаточность.