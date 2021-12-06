Кто по национальности Каха?

Наш ответ:

Вопреки всем стараниям кинокритиков и интернет-блоггеров, после премьеры картины Виктора Шамирова «Непосредственно Каха» оригинальное шоу его имени стало еще более популярным. Да и сам этот фильм побил рекорд «Аватара» Джеймса Кэмерона, в течение четырех недель оставаясь лидером российского кинопроката. Среди секретов популярности сами авторы сериала называют честность, самобытность и, конечно, харизму главного героя, Кахи. Настоящее имя актера – Артем Карокозян. Каха родился в Сочи в бедной семье мигрантов из Абхазии, никогда не видел своего отца, а в школу смог пойти только в десять лет, не обладая при этом никакими знаниями. Карокозян неоднократно оставался на второй год, окончив школу лишь в 25 лет. Зато там он нашел друзей, с которыми позже и решил начать снимать свой собственный сериал.