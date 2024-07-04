Кто бьет в гонг в шоу «Битва шефов»?

Наш ответ:

«Битва шефов» — выходящее на телеканале «Пятница!» кулинарное реалити-шоу, ведущими которого являются шеф-повар Константин Ивлев и кондитер Ренат Агзамов. Они собирают команды поваров, которые соревнуются между собой в приготовлении блюд. Также в шоу фигурировал персонаж в костюме поваренка, который бьет в гонг, отделяя один раунд от другого. Эту роль в «Битве шефов» играл танцор и шоумен Дмитрий Красилов, также известный под прозвищем Пухляш. Он был участником проекта «Танцы» на ТНТ, а также снялся в вирусном клипе музыкальной группы Little Big на песню Uno. Красилов родился 22 июня 1994 года на Алтае. Ушел из жизни в возрасте 29 лет 18 декабря 2023 года. Причиной смерти называется острая сердечная недостаточность.