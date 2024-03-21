Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Когда умер Пол Уокер?

Когда умер Пол Уокер?

Олег Скрынько 21 марта 2024 Дата обновления: 21 марта 2024
Наш ответ:

Американский актер Пол Уокер погиб 30 ноября 2013 года. В этот день он вместе со своим другом Роджером Родасом ехал через калифорнийский городок Санта-Кларита на автомобиле Porsche Carrera GT после посещения благотворительного мероприятия. Владельцем и водителем транспортного средства был Родас. Разогнавшись до 130-150 км/час на участке с лимитом скорости 72 км/час, он не справился с управлением, вследствие чего автомобиль врезался в бетонный столб и два дерева на обочине. За считанные секунды машина оказалась охвачена огнем. От полученных травм Родас скончался немедленно, тогда как смерть Уокера наступила через несколько секунд вследствие физических повреждений и ожогов. Тела обгорели до неузнаваемости. В организме Уокера и Родаса не были обнаружены следы алкоголя и/или наркотиков. Автомобиль также был в исправности. Поворот, на котором случилась трагедия, является популярным местом среди любителей дрифта. Звезде «Форсажа» было 40 лет.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Пол Уокер
Пол Уокер
Paul Walker
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше