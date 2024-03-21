Когда умер Пол Уокер?

Наш ответ:

Американский актер Пол Уокер погиб 30 ноября 2013 года. В этот день он вместе со своим другом Роджером Родасом ехал через калифорнийский городок Санта-Кларита на автомобиле Porsche Carrera GT после посещения благотворительного мероприятия. Владельцем и водителем транспортного средства был Родас. Разогнавшись до 130-150 км/час на участке с лимитом скорости 72 км/час, он не справился с управлением, вследствие чего автомобиль врезался в бетонный столб и два дерева на обочине. За считанные секунды машина оказалась охвачена огнем. От полученных травм Родас скончался немедленно, тогда как смерть Уокера наступила через несколько секунд вследствие физических повреждений и ожогов. Тела обгорели до неузнаваемости. В организме Уокера и Родаса не были обнаружены следы алкоголя и/или наркотиков. Автомобиль также был в исправности. Поворот, на котором случилась трагедия, является популярным местом среди любителей дрифта. Звезде «Форсажа» было 40 лет.