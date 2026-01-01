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Marie Facundo
Marie Facundo
Kinoafisha
Persons
Marie Facundo
Marie Facundo
Marie Facundo
Date of Birth
1 January 1982
Age
44 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actress
Actor type
Voice actress
,
Comedy actress
,
The Adventurer
Popular Films
6.7
Animal Tales of Christmas Magic
(2024)
0.0
Oscar's Oasis
(2010)
Filmography
6.7
Animal Tales of Christmas Magic
Animal Tales of Christmas Magic
Animation, Family
2024, France
Watch trailer
Oscar's Oasis
Comedy, Adventure, Children's
2010, France/Great Britain/South Korea
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