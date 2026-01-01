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Marie Facundo Marie Facundo
Kinoafisha Persons Marie Facundo

Marie Facundo

Marie Facundo

Date of Birth
1 January 1982
Age
44 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actress
Actor type
Voice actress, Comedy actress, The Adventurer

Popular Films

Animal Tales of Christmas Magic 6.7
Animal Tales of Christmas Magic (2024)
Oscar's Oasis 0.0
Oscar's Oasis (2010)

Filmography

Animal Tales of Christmas Magic 6.7
Animal Tales of Christmas Magic Animal Tales of Christmas Magic
Animation, Family 2024, France
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Oscar's Oasis
Oscar's Oasis
Comedy, Adventure, Children's 2010, France/Great Britain/South Korea
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