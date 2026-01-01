Оповещения от Киноафиши
Манушка Зегелар-Бревелд Manoushka Zeegelaar Breeveld
Киноафиша Персоны Манушка Зегелар-Бревелд

Манушка Зегелар-Бревелд

Manoushka Zeegelaar Breeveld

Дата рождения
6 января 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Путешественник, Герой фэнтези, Герой триллеров

Популярные фильмы

Волшебник Виплала 6.0
Волшебник Виплала (2014)
Слепой Шерлок 0.0
Слепой Шерлок (2026)

Фильмография Манушка Зегелар-Бревелд

Жанр
Год
Слепой Шерлок
Слепой Шерлок
криминал, триллер 2026, Нидерланды
Волшебник Виплала 6
Волшебник Виплала Wiplala
приключения, семейный, фэнтези 2014, Нидерланды
