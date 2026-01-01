Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Манушка Зегелар-Бревелд
Manoushka Zeegelaar Breeveld
Киноафиша
Персоны
Манушка Зегелар-Бревелд
Манушка Зегелар-Бревелд
Manoushka Zeegelaar Breeveld
Дата рождения
6 января 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Путешественник, Герой фэнтези, Герой триллеров
Популярные фильмы
6.0
Волшебник Виплала
(2014)
0.0
Слепой Шерлок
(2026)
Фильмография Манушка Зегелар-Бревелд
Жанр
Все
Криминал
Приключения
Семейный
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2026
2014
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актриса
2
Слепой Шерлок
криминал, триллер
2026, Нидерланды
6
Волшебник Виплала
Wiplala
приключения, семейный, фэнтези
2014, Нидерланды
