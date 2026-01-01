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Алайна Поллак
Алайна Поллак Alaina Pollack
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Алайна Поллак

Alaina Pollack

Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов, Герой триллеров

Популярные фильмы

Заклятие. Обряд реинкарнации 5.9
Заклятие. Обряд реинкарнации (2025)
Река Мадисон 0.0
Река Мадисон (2026)

Фильмография Алайна Поллак

Жанр
Год
Река Мадисон
Река Мадисон
драма, боевик 2026, США
Заклятие. Обряд реинкарнации 5.9
Заклятие. Обряд реинкарнации The Surrender
драма, ужасы, триллер 2025, США / Канада
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