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Фильмография
Алайна Поллак
Alaina Pollack
Киноафиша
Персоны
Алайна Поллак
Алайна Поллак
Alaina Pollack
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
5.9
Заклятие. Обряд реинкарнации
(2025)
0.0
Река Мадисон
(2026)
Фильмография Алайна Поллак
Жанр
Все
Боевик
Драма
Триллер
Ужасы
Год
Все
2026
2025
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актриса
2
Река Мадисон
драма, боевик
2026, США
5.9
Заклятие. Обряд реинкарнации
The Surrender
драма, ужасы, триллер
2025, США / Канада
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ООО "ОККО" ИНН 1177746005667