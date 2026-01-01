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Мицухо Камбэ Mitsuho Kambe
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Мицухо Камбэ

Mitsuho Kambe

Актерское амплуа
Фантастический герой, Комедийный актёр, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Песня ночных бродяг 7.4
Песня ночных бродяг (2022)
Школьная форма Акэби 7.1
Школьная форма Акэби (2022)
Дождь и ты 7.0
Дождь и ты (2025)

Фильмография Мицухо Камбэ

Инцидент Дарвина
Инцидент Дарвина
аниме , фантастика 2026, Япония
Дождь и ты 7
Дождь и ты
аниме , комедия 2025, Япония
Путь одинокого волка 6
Путь одинокого волка
боевик, дорама 2024, Япония
Порадуй меня 5.3
Порадуй меня
аниме , фантастика, мини-сериал 2023, Япония
Школьная форма Акэби 7.1
Школьная форма Акэби
аниме 2022, Япония
Она представилась ученицей мудреца 5.7
Она представилась ученицей мудреца
комедия, аниме , фэнтези 2022, Япония
Песня ночных бродяг 7.4
Песня ночных бродяг
комедия, аниме , фэнтези, мелодрама 2022, Япония
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Духи Дэко
аниме , фантастика, мистика 2022, Япония
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