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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Мицухо Камбэ
Mitsuho Kambe
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Персоны
Мицухо Камбэ
Мицухо Камбэ
Mitsuho Kambe
Актерское амплуа
Фантастический герой
,
Комедийный актёр
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.4
Песня ночных бродяг
(2022)
7.1
Школьная форма Акэби
(2022)
7.0
Дождь и ты
(2025)
Фильмография Мицухо Камбэ
Инцидент Дарвина
аниме , фантастика
2026, Япония
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7
Дождь и ты
аниме , комедия
2025, Япония
6
Путь одинокого волка
боевик, дорама
2024, Япония
5.3
Порадуй меня
аниме , фантастика, мини-сериал
2023, Япония
7.1
Школьная форма Акэби
аниме
2022, Япония
5.7
Она представилась ученицей мудреца
комедия, аниме , фэнтези
2022, Япония
7.4
Песня ночных бродяг
комедия, аниме , фэнтези, мелодрама
2022, Япония
5.4
Духи Дэко
аниме , фантастика, мистика
2022, Япония
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