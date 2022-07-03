История начинается с того, что Берри, обычная девушка из обычной семьи, встречает Хэк — девушку, которая выглядит как парень. Очарованная Хэк, Берри знакомится с командой, которую та возглавляет, — Клубом призрачных детективов. Члены этого клуба «социально мертвы», они работают невидимо в цифровом обществе города Том Сойер. Работая с командой, Берри узнает о Зеро — таинственной фигуре, скрывающейся в подполье города. Вместе с Хэк они решают выследить Зеро, и со временем раскрывается истина о Том Сойере...