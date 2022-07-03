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Киноафиша Сериалы Духи Дэко

Духи Дэко (2022 - 2022)

Yurei Deco 18+
Год выпуска 2022
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 4 часа 48 минут

О чем сериал

История начинается с того, что Берри, обычная девушка из обычной семьи, встречает Хэк — девушку, которая выглядит как парень. Очарованная Хэк, Берри знакомится с командой, которую та возглавляет, — Клубом призрачных детективов. Члены этого клуба «социально мертвы», они работают невидимо в цифровом обществе города Том Сойер. Работая с командой, Берри узнает о Зеро — таинственной фигуре, скрывающейся в подполье города. Вместе с Хэк они решают выследить Зеро, и со временем раскрывается истина о Том Сойере...

В ролях
В ролях
Акио Оцука
Акио Оцука
Kazutomi Yamamoto
Мию Ирино
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Сезоны
Духи Дэко - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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