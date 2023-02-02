На холодной планете под названием Колдфут, покрытой толстым слоем льда и настом снега, из мрачного подземелья неожиданно появились загадочные существа, которые стали агрессивно нападать на местных жителей. Удастся ли человечеству справиться с кошмаром, который притаился за горизонтом и только и ждет первой возможности вырваться наружу? В центре событий оказывается молодой человек по имени Джим, который работает надзирателем тюрьме. Он отправляется на место происшествия, чтобы лицом к лицу столкнуться с опасностью.