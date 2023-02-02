Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Быть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Порадуй меня
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Порадуй меня

Порадуй меня (2023 - …)

Make My Day 16+
Год выпуска 2023
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 26 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 3 часа 28 минут
О чем сериал

На холодной планете под названием Колдфут, покрытой толстым слоем льда и настом снега, из мрачного подземелья неожиданно появились загадочные существа, которые стали агрессивно нападать на местных жителей. Удастся ли человечеству справиться с кошмаром, который притаился за горизонтом и только и ждет первой возможности вырваться наружу? В центре событий оказывается молодой человек по имени Джим, который работает надзирателем тюрьме. Он отправляется на место происшествия, чтобы лицом к лицу столкнуться с опасностью.

Порадуй меня - трейлер
Порадуй меня
трейлер
В ролях
В ролях
Кадзухиро Ямадзи
Акио Оцука
Аяхи Такагаки
Масаоми Ямахаси
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Порадуй меня - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши