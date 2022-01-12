Японский фантастический аниме-сериал «Она представилась ученицей мудреца» – это история о молодом парне по имени Сакамори Кагами, который любит играть в компьютерную игру Arch Earth Online за бородатого старика-мага. Однажды, чтобы использовать валюту, срок действия которой скоро закончится, юноша приобретает игровой артефакт для смены внешности и становится персонажем женского пола. Задремав во время игры, Сакамори думал, что все закончится автоматически. Но очнувшись, понял, что игра превратилась в реальность.