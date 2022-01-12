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Постер к сериалу Она представилась ученицей мудреца
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Киноафиша Сериалы Она представилась ученицей мудреца
Она представилась ученицей мудреца (2022 - …) Kenja no Deshi o Nanoru Kenja 16+
Год выпуска 2022
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

Японский фантастический аниме-сериал «Она представилась ученицей мудреца» – это история о молодом парне по имени Сакамори Кагами, который любит играть в компьютерную игру Arch Earth Online за бородатого старика-мага. Однажды, чтобы использовать валюту, срок действия которой скоро закончится, юноша приобретает игровой артефакт для смены внешности и становится персонажем женского пола. Задремав во время игры, Сакамори думал, что все закончится автоматически. Но очнувшись, понял, что игра превратилась в реальность.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ayumu Murase
Нитика Омори
Хината Минами
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Она представилась ученицей мудреца - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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