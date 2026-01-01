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Эрмин Сиямия Ermin Sijamija
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Эрмин Сиямия

Ermin Sijamija

Дата рождения
26 ноября 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Травник, Босния и Герцеговина
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр

Популярные фильмы

Клан 7.1
Клан (2020)
Дети зла 0.0
Дети зла (2023)

Фильмография Эрмин Сиямия

Дети зла
Дети зла
криминал, триллер, детектив 2023, Сербия
Клан 7.1
Клан
драма, криминал, триллер 2020, Сербия
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