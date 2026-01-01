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Эрмин Сиямия
Ermin Sijamija
Киноафиша
Персоны
Эрмин Сиямия
Эрмин Сиямия
Ermin Sijamija
Дата рождения
26 ноября 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Травник, Босния и Герцеговина
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
Клан
(2020)
0.0
Дети зла
(2023)
Фильмография Эрмин Сиямия
Дети зла
криминал, триллер, детектив
2023, Сербия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.1
Клан
драма, криминал, триллер
2020, Сербия
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