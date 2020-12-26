Мелкие воришки становятся членами серьезной ОПГ. Брутальный сербский триллер о политических преступлениях. Шок и Паша — два друга, промышляющие мелким воровством. Когда одно из дел внезапно идёт не по плану, ребята оказываются на крючке у криминального авторитета. Неожиданно им подворачивается шанс подняться по «карьерной лестнице», и вскоре они становятся членами могущественного преступного клана, ответственного за громкие политические убийства и способного влиять на ход истории. Вскоре на хвост всем участникам группировки садятся полицейские и начинается настоящая игра на выживание…

