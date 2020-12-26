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Киноафиша Сериалы Клан

Клан (2020 - …)

Klan
Год выпуска 2020
Страна Сербия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Superstar TV
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут
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О чем сериал

Мелкие воришки становятся членами серьезной ОПГ. Брутальный сербский триллер о политических преступлениях. Шок и Паша — два друга, промышляющие мелким воровством. Когда одно из дел внезапно идёт не по плану, ребята оказываются на крючке у криминального авторитета. Неожиданно им подворачивается шанс подняться по «карьерной лестнице», и вскоре они становятся членами могущественного преступного клана, ответственного за громкие политические убийства и способного влиять на ход истории. Вскоре на хвост всем участникам группировки садятся полицейские и начинается настоящая игра на выживание…
 

В ролях
В ролях
Александр Димитриевич
Недим Незирович
Иван Зарич
Никола Вуйович
Владимир Ковачевич
Милош Петрович
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Клан - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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