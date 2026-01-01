Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Доктор Гаф»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Максат Рахмет
Киноафиша
Персоны
Максат Рахмет
Максат Рахмет
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.3
Құшақташы мама
(2026)
0.0
Черная икра
(2025)
Фильмография Максат Рахмет
Жанр
Все
Драма
Криминал
Год
Все
2026
2025
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
2
7.3
Құшақташы мама
Qushaqtashy mama
драма
2026, Казахстан
Смотреть трейлер
Черная икра
драма, криминал
2025, Казахстан
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
Думали, Рик уже видел всё? В 9 сезоне «Рика и Морти» появится новая угроза — а еще названа точная дата премьеры
Это же Леха из «Ландышей»! Заметила знакомого актера в тизере нового «Дубровского» с Гаасом — вот кого он там сыграет (видео)
Этот сериал 2026 года установил рекорд на телеканале ABC впервые за 5 лет: и это только за одну неделю
Иностранцы глянули советскую экранизацию Булгакова : «Мастер и Маргарита» даже рядом не стоит – не зря у фильма 7.7 на IMDb
5 фильмов, где приёмные дети меняют жизнь взрослых: от легендарного «Умницы Уилла Хантинга» до российского «Жемчуга»
Этот фильм СССР не зря оценили на 7.7: его обожал даже Бергман – в главной роли звезда «Москва слезам не верит»
У Кэмерона резко изменились планы на «Аватара 4»: главным злодеем «Всадника тулкуна» станет вовсе не Куоритч
Сезон еще не закончился, а рейтинг уже 8,9: новый сериал от Бондарчуков покорил зрителей — актерам хочется аплодировать стоя
Джордж Лукас за «Звездные войны» заработал больше, чем сиквелы «Аватара» вместе взятые – хватит на несколько жизней
Шанса не было: даже Селин не смог бы спасти Дукалиса — вспоминаем трагичный итог «Ментов»
«Летят журавли» в Европе знают под совсем другим названием: настоящее оказалось «возмутительно пошлым» – пришлось срочно менять
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667