Мерей Макажан Мерей Мақажан
Киноафиша Персоны Мерей Макажан

Мерей Макажан

Мерей Мақажан

Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Бизнесмен 0.0
Бизнесмен (2021)
Черная икра 0.0
Черная икра (2025)
Қара жәшік 0.0
Қара жәшік (2024)

Фильмография Мерей Макажан

Жанр
Год
Черная икра
Черная икра
драма, криминал 2025, Казахстан
Какого ты рода?
Какого ты рода? Ruyn kim?
комедия 2025, Казахстан
Қара жәшік
Қара жәшік Qara zhaschik
драма, триллер, детектив 2024, Казахстан
Бизнесмен
Бизнесмен
драма 2021, Казахстан
