Драма об отношениях Жалгаса со своей семьей, об отношениях с мамой. У Жалгаса есть всё — успех, семья, комфорт, но душевного покоя у него нет. Тени прошлого и скрытые тайны не отпускают его ни на минуту. Он винит мать, Майраш, за свои детские несбывшиеся мечты и за все семейные несчастья. Однажды, после ссоры матери с невесткой, когда в доме вспыхивает скандал, Жалгас принимает решение, в предверии юбилея мамы, лично отвезти на машине маму в деревню, чтобы выговориться и выяснить отношения с мамой в пути. Но они оба не подозревают, что каждое остановка на этом пути, каждый случайный встречный и каждый километр дороги раскроют самые тяжёлые секреты Жалгаса. Эти тайны перевернут его жизнь с ног на голову, заставив взглянуть на прошлое и настоящее по-новому. Это история о боли, прощении и неожиданном переосмыслении жизни, где путь к свободе оказывается гораздо сложнее, чем он мог себе представить.