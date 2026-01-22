Оповещения от Киноафиши
Құшақташы мама

Құшақташы мама

Qushaqtashy mama
О фильме

Драма об отношениях Жалгаса со своей семьей, об отношениях с мамой. У Жалгаса есть всё — успех, семья, комфорт, но душевного покоя у него нет. Тени прошлого и скрытые тайны не отпускают его ни на минуту. Он винит мать, Майраш, за свои детские несбывшиеся мечты и за все семейные несчастья. Однажды, после ссоры матери с невесткой, когда в доме вспыхивает скандал, Жалгас принимает решение, в предверии юбилея мамы, лично отвезти на машине маму в деревню, чтобы выговориться и выяснить отношения с мамой в пути. Но они оба не подозревают, что каждое остановка на этом пути, каждый случайный встречный и каждый километр дороги раскроют самые тяжёлые секреты Жалгаса. Эти тайны перевернут его жизнь с ног на голову, заставив взглянуть на прошлое и настоящее по-новому. Это история о боли, прощении и неожиданном переосмыслении жизни, где путь к свободе оказывается гораздо сложнее, чем он мог себе представить.

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 22 января 2026
Дата выхода
22 января 2026 Казахстан 12+
Режиссер
Нургиса Алмурат
В ролях
Максат Рахмет
Зарина Кармен
Нурай Жеткерген
Рейтинг фильма

0.0
Оцените 7 голосов
Отзывы о фильме

