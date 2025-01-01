Меню
Алмагул Казихан
Киноафиша Персоны Алмагул Казихан

Алмагул Казихан

Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров

Популярные фильмы

Счастье 7.9
Счастье (2021)
С любовью, Аферист 0.0
С любовью, Аферист (2024)
Черная икра 0.0
Черная икра (2025)

Фильмография Алмагул Казихан

Жанр
Год
Черная икра
Черная икра
драма, криминал 2025, Казахстан
С любовью, Аферист
С любовью, Аферист
драма 2024, Казахстан
2000-е. Стремяги
2000-е. Стремяги 2000-e. Stremyagi
боевик, драма 2024, Казахстан
Смотреть трейлер
Нулевые
Нулевые Нулевые
боевик, триллер, криминал 2024, Казахстан
Сенбе
Сенбе Senbe
комедия, семейный 2023, Казахстан
Счастье 7.9
Счастье Бақыт
драма 2021, Казахстан
