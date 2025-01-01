Меню
О персоне
Фильмография
Алмагул Казихан
Алмагул Казихан
Алмагул Казихан
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.9
Счастье
(2021)
0.0
С любовью, Аферист
(2024)
0.0
Черная икра
(2025)
Фильмография Алмагул Казихан
Актриса
6
Черная икра
драма, криминал
2025, Казахстан
С любовью, Аферист
драма
2024, Казахстан
2000-е. Стремяги
2000-e. Stremyagi
боевик, драма
2024, Казахстан
Смотреть трейлер
Нулевые
Нулевые
боевик, триллер, криминал
2024, Казахстан
Сенбе
Senbe
комедия, семейный
2023, Казахстан
7.9
Счастье
Бақыт
драма
2021, Казахстан
Collider подвел итоги 2025 года и выбрал 10 лучших сериалов: и это не только «Чужой: Земля» и «Из многих»
2 млрд в прокате, 11 «Оскаров» и... 0 просмотров от ДиКаприо: тот самый Джек объяснил, почему он за 30 лет так и не смотрел «Титаник»
Зрители бойкотируют новый сериал от НТВ после того, как узнали, кто в нем снимается: «Какая чушь»
10 лучших фильмов ужасов XXI века, после которых сложно спать спокойно — легко дадут фору «золотой» классике 80–90-х
На 3/6 вопросов нашего теста о карьере Никулина правильно ответит и ребенок: зато с 6/6 едва справится даже киноман со стажем
Третий сезон «Дандадана» обзавелся датой: и это единственная радостная новость – ждать продолжения придется долго
«Поймать монстра» с Миккельсеном ждал сильнее, чем «Аватара 3», и не зря: Ведьмак с Джоном Уиком зашли не в тот подъезд (обзор Киноафиши)
Почему Шон из «Хорошего доктора» видит тело человека «насквозь»: дело не в таланте или магии кино, а в особенностях мозга
Лишь в одном аниме есть клоун страшнее, чем Пеннивайз из «Оно»: и рейтинги тому подтверждение – сперва пофлиртует, затем убьет
«Никчемная пошлятина и клюква»: так россияне окрестили комедию с Крамаровым и Крачковской – режиссер взял «все худшее» у Гайдая
Лучший сериал в карьере Аверина — не «Глухарь» и уж точно не «Склиф»: лишь у одного проекта рейтинг 8.3+
